CLASSIFICA - Il Napoli chiude il girone d'andata a 50 punti! Ora è +12 sul Milan!

Il Napoli vince la sfida con la Salernitana e allunga in classifica. Sono 50 adesso i punti in classifica per gli azzurri dopo il girone d'andata, momentaneamente a + 12 sul Milan secondo in classifica. Quinto ko nelle ultime sei giornate per la Salernitana, che resta ferma a quota 18 punti.

Napoli 50*

Milan 38

Inter 37

Lazio 34

Atalanta 34

Roma 34

Udinese 25

Torino 23

Fiorentina 23

Bologna 22

Empoli 22

Juventus 22 (-15)

Monza 21

Lecce 20*

Spezia 18

Salernitana 18*

Sassuolo 16

Hellas Verona 12*

Sampdoria 9

Cremonese 7

*una partita in più