CLASSIFICA - Il Napoli di Mazzarri parte a razzo: sorpassato il Milan al terzo posto

Esordio positivo per Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli.

Esordio positivo per Walter Mazzarri sulla panchina del Napoli. Gli azzurri hanno portato a casa una vittoria fondamentale, imponendosi per 2-1 sul campo dell'Atalanta. 2-1 il risultato finale per la formazione partenopea che può così momentaneamente sorpassare in classifica il Milan: 24 i punti per i campani contro i 23 per i rossoneri, mentre gli orobici restano a quota zero punti. Di seguito la classifica aggiornata:

LA CLASSIFICA DI SERIE A

Inter 31

Juventus 29

Napoli 24*

Milan 23

Atalanta 20*

Fiorentina 20

Bologna 18

Roma 18

Monza 17

Lazio 17*

Torino 16

Frosinone 15

Lecce 14

Genoa 14

Sassuolo 12

Udinese 11

Empoli 10

Cagliari 9

Hellas Verona 8

Salernitana 8*

*Una partita in più