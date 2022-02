CLASSIFICA - Il Napoli è capolista! Agganciato il Milan al primo posto

Sorpasso all'Inter che ora è seconda dietro a rossoneri e partenopei, seppur con una gara in meno.

Aggancio in vetta. Il Napoli batte la Lazio in extremis e si porta al primo posto in classifica assieme al Milan. Sorpasso all'Inter che ora è seconda dietro a rossoneri e partenopei, seppur con una gara in meno. Milan 57 (27 gare disputate)

Napoli 57 (27)

Inter 55 (26)

Juventus 50 (27)

Atalanta 44 (25)

Roma 44 (27)

Lazio 43 (26)

Fiorentina 42 (26)

Verona 40 (27)

Sassuolo 36 (27)

Torino 33 (26)

Bologna 32 (26)

Empoli 31 (27)

Udinese 26 (25)

Spezia 26 (27)

Sampdoria 26 (26)

Cagliari 25 (27)

Venezia 22 (26)

Genoa 17 (27)

Salernitana 15 (25)