CLASSIFICA - Il Napoli fallisce l’allungo ma resta primo: l’Inter accorcia e va a -4

L'Inter sfrutta il ko del Milan e batte il Napoli portandosi a -4 dalla vetta. Gli azzurri sfiorano il pari in più occasioni ma alla fine si devono arrendere e perdono 3-2 a San Siro. Primo ko stagionale in campionato per i ragazzi di Spalletti che resta al primo posto con 32 punti ma fallisce l’allungo in vetta. Questa la classifica aggiornata di Serie A, in attesa delle restanti tre gare del 13° turno:

Napoli 32

Milan 32

Inter 28

Atalanta 25

Lazio 21

Fiorentina 21

Juventus 21

Roma 19*

Bologna 18

Verona 16*

Empoli 16*

Sassuolo 15

Venezia 15

Torino 14*

Udinese 14*

Sampdoria 12

Spezia 11

Genoa 9*

Cagliari 7

Salernitana 7

* Una partita in meno