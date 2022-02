CLASSIFICA - Il Napoli resta a -1 dall’Inter: domani il Milan può portarsi al primo posto

Finisce in parità lo scontro diretto per lo scudetto fra Napoli e Inter. 1-1 il punteggio finale, azzurri avanti con il rigore trasformato da Insigne, nella ripresa Dzeko trova la rete del pari. I nerazzurri salgono a quota 54 punti (ma con una gara da recuperare), mentre il Napoli sale a 53. Il Milan, impegnato domani contro la Sampdoria, può tentare il sorpasso in testa in caso di vittoria.

Inter 54 (24 partite disputate)

Napoli 53 (25)

Milan 52 (24)

Juventus 45 (24)

Atalanta 43 (23)

Lazio 42 (25)

Roma 39 (24)

Fiorentina 36 (23)

Verona 33 (24)

Torino 32 (23)

Empoli 30 (24)

Sassuolo 29 (24)

Bologna 28 (24)

Udinese 27 (23)

Spezia 26 (24)

Sampdoria 23 (24)

Cagliari 20 (24)

Venezia 18 (23)

Genoa 14 (24)

Salernitana 11 (23)