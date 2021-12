CLASSIFICA - Il Napoli scivola al quarto posto, Empoli settimo a -2 dalla Juve

Sconfitta inattesa per uno sfortunatissimo Napoli, che cade in casa contro l'Empoli e perde l'occasione per agganciare il Milan. Gli azzurri sono adesso quarti in classifica, superati dall'Atalanta. Balzo in avanti dei toscani che salgono al settimo posto in attesa della Roma. Cade anche la Lazio, che perde per 2-1 sul campo del Sassuolo. neroverdi salgono a quota 23 punti, -2 proprio dai biancocelesti.

Milan 39

Inter 37*

Atalanta 37

Napoli 36

Fiorentina 30

Juventus 28

Empoli 26

Roma 25*

Lazio 25

Bologna 24

Verona 23

Sassuolo 23

Torino 22

Sampdoria 18*

Udinese 17*

Venezia 16*

Spezia 12*

Cagliari 10*

Genoa 10

Salernitana 8

* = Una partita in meno