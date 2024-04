CLASSIFICA - Il Napoli supera la Lazio al settimo posto e si rilancia per l'Europa

Sussulto del Napoli, che batte per 2-4 il Monza al termine di una partita decisamente poco adatta ai deboli di cuore.

Sussulto del Napoli, che batte per 2-4 il Monza al termine di una partita decisamente poco adatta ai deboli di cuore. Un successo costruito soprattutto nella ripresa, con un primo quarto d'ora in cui si è rivista per qualità e intensità la squadra ammirata nella scorsa stagione. Piegata la squadra di Palladino, che sperava nel colpo da 3 punti per superare la Lazio al settimo posto e provare a cullare ancora il sogno europeo. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata.

Inter 79 (30)

Milan 68 (31)

Juventus 59 (30)

Bologna 58 (31)

Roma 55 (31)

Atalanta 50 (29)

Napoli 48 (31)

Lazio 46 (31)

Torino 44 (31)

Fiorentina 43 (29)

Monza 42 (31)

Genoa 35 (30)

Lecce 29 (31)

Udinese 28 (30)

Empoli 28 (31)

Hellas 27 (30)

Cagliari 27 (30)

Frosinone 26 (31)

Sassuolo 25 (31)

Salernitana 15 (31)