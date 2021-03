CLASSIFICA - Napoli a -2 dal terzo posto di Juve e Atalanta

Vitttoria fondamentale per il Napoli nella lotta Champions, battuta 2-0 all'Olimpico la Roma, diretta avversaria per la lotta al quarto posto. Azzurri a -2 dalle terze e quarte Juve e Atalanta, staccati i giallorssi a -3 con entrambi gli contri diretti in favore degli uomini di Gattuso.