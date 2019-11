CLASSIFICA - Napoli ad un punto dagli ottavi! Liverpool fuori se perde col Salisburgo

Un punto per gli ottavi di finale. Il Napoli è ad un passo dalla qualificazione al turno successivo. Basterà non perdere col Genk al San Paolo per centrare questo traguardo. Col pari di Anfield sono 9 i punti degli azzurri nel Gruppo E. Resta prima la squadra di Klopp a 10 che può ancora essere sorpassata per il primo posto e non solo: se il Salisburgo li batte in casa, i Reds sono fuori. Classifica:

Liverpool 10

Napoli 9

Salisburgo 7

Genk 1