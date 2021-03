Col Milan tocca a Maksimovic: numeri disastrosi per la difesa col serbo

Dopo la notizia dell’infortunio muscolare occorso a Rrahmani e l’assenza di Manolas per la partita di domani a San Siro, Gattuso avrà le scelte obbligate in difesa. Una notizia che di certo non ci voleva, soprattutto in un momento della stagione in cui il Napoli è chiamato ad affrontare degli scontri diretti per la Champions. Il difensore kosovaro, dopo le difficoltà iniziali e una volta ottenuta una certa continuità, stava disputando prestazioni sempre migliori.

Vista la sua indisponibilità, quindi, il tecnico azzurro dovrà affidarsi a Maksimovic in coppia con Koulibaly. Il difensore serbo, in scadenza di contratto a giugno e con la valigia che pare ormai pronta, non è reduce da un momento di forma positivo. L’autogol con il Sassuolo, l’errore di Genova e altri svarioni difensivi ne sono la prova evidente. A preoccupare maggiormente, sono anche i numeri shock con l’ex Torino in campo. Il Napoli, con Maksimovic in campo infatti, in 9 partite ha subito 18 goal, la media di due goal ogni 90 minuti. Un dato allarmante se si pensa che gli azzurri nelle altre 16 ne hanno subiti soltanto 11 con la media che crolla da 2 goal a partita a 0.68. Un pensiero in più dunque per Gattuso in vista delle prossime gare.