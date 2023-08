Col sorteggio riparte la Champions: ecco la cifra incassata l'anno scorso

Si riparte dalla prima fascia, con l'obiettivo di superare la fase a gruppi come minimo e magari bissare o migliorare quanto fatto la scorsa stagione.

Nella giornata odierna si terrà il sorteggio per i gironi della prossima Champions League. Il Napoli riparte dalla prima fascia, con l'obiettivo di superare la fase a gruppi come minimo e magari bissare o migliorare quanto fatto la scorsa stagione. Anche perché economicamente conviene eccome, la Champions dà una mano. Lo scorso anno Aurelio De Laurentiis ha incassato 82,7 milioni dalla UEFA, scrive La Gazzetta dello Sport:

"Tra le italiane nella Champions ‘22-23 al momento ci sono 98 milioni per l’Inter, 86,3 per il Milan e 82,7 per il Napoli, cifre che però sono destinate a gonfiarsi grazie a due voci al momento incluse solo parzialmente: il coefficiente di ogni club, calcolato su base decennale e al quale per la Champions ‘23-24 saranno destinati 600,6 milioni di euro, e il market pool, ovvero la suddivisione interna per le squadre di ogni federazione dei diritti tv, una fetta che per la Champions in partenza ora sarà di 300,3 milioni di euro".