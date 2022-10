Complimenti alla squadra e nessuna intervista per non turbare gli equilibri: la reazione di ADL

Aurelio De Laurentiis non può che essere felice, soddisfatto di quanto visto ieri al Maradona nella sfida contro il Torino.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis non può che essere felice, soddisfatto di quanto visto ieri al Maradona nella sfida contro il Torino. A fine partita il presidente azzurro ha voluto congratularsi con la squadra in privato, sottolinea l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport

"l low profile scelto dal presidente De Laurentiis - primo in A e pure in B col Bari -, sceso negli spogliatoi a complimentarsi con la squadra ma senza retorica e soprattutto senza dichiarazioni ai media che potrebbero turbare gli equilibri costruiti in estate".