Comune, Auricchio dopo l'incontro con ADL: "In settimana la firma! Prospettive anche per museo e intrattenimento"

In diretta a ‘Si gonfia la rete’ su Radio Marte, è intervenuto Attilio Auricchio, Capo di Gabinetto Comune di Napoli che ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Firma convenzione? Si, Siamo ad un punto finale, abbiamo limato le ultime cose, ci sono i pagamenti da mettere a terra ma il presidente ha dato la sua disponibilità, credo che in settimana si possa definire il tutto.



Pagamenti? Si come pagamenti dell'annualità derivante dalla convenzione, un'annualità pregressa e una valutazione sul quantum va corrisposto per le annualità precedenti, Infine c'è un'annualità del 2015/16 che è stata già regolamentata.



Convenzione dieci anni? Cinque anni più altri cinque. L'obiettivo dell'ammnistrazione è dare continuita affinchè l'impianto principale cittadino venga usato dalla squadra principale della città in modo da poterne godere anche in funzione prospettica. Abbiamo concordato oggi di immaginare un monitoraggio di sessanta, novanta giorni per valutare eventuali aggiustamenti alla convenzione.



Cosa può fare il Napoli con la convenzione? Il Napoli ha una concessione d'uso di cinque più cinque. Il Napoli potrà mettere mano all'impianto avanzando un istanza all'amministrazione comunale. De Laurentiis potrebbe immaginare un museo del Napoli o una sala d'intrattenimento per i turisti. Firmiamo prima la convenzione che dà tante prospettive, poi ci penseremo.



Appello ai tifosi di dimostrare che Napoli non è pericolosa? Sono rimasto basito dal comunicato del Liverpool. Il bue chiama cornuto l'asino, chi si è dimostrato particolarmente violento nel corso dei decenni sono stati i tifosi del Liverpool. La città sarà accogliente come sempre".