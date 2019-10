Comune, Auricchio sulla Convenzione: "Domani la firma con ADL e De Magistris! Sull'accordo..."

Attilio Auricchio, Capo di Gabinetto del Comune di Napoli è intervenuto ai microfoni di ''Si Gonfia La Rete", trasmissione in onda su Radio Marte: "Domani è una giornata importante per quanto riguarda la Convenzione. Prima di luglio ci sono stati momenti tormentati, ma tutto è bene ciò che finisce bene.



Incontro di domani? Domani in Comune ci sarà una sottoscrizione con il Presidente De Laurentiis e il Sindaco De Magistris.



Possibili futuri lavori? Non lo so, abbiamo messo in sicurezza il rapporto tra noi e il Napoli. Ora riteniamo di affrontare la discussione con il Napoli per quanto riguarda possibili lavori con tranquillità.



Eliminare pista d'atletica? Non ci sono preclusioni in merito. Il quartiere di Fuorigrotta deve avere una pista d'atletica. E' un servizio della città che non può essere perso. Occorrono dei progetti, delle idee, che devono essere messi a terra e portati avanti.



Convenzione? La durata è di 5 anni più altri 5.



Luci e maxischermi? Maxischermi e giochi di luce sono perfettamente funzionanti".