Conte-Napoli, partito il countdown per l'annuncio: ADL in volo da Ibiza

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha terminato le sue vacanze alle Baleari ed è di rientro da Ibiza. Il patron azzurro, insieme alla moglie Jacqueline e alla figlia Valentina, si è imbarcato su un volo che lo dovrebbe riportare a Napoli intorno alle 18.

In attesa di Antonio Conte, che sta trascorrendo qualche giorno di relax alle isole Eolie, da domani ogni secondo sarà buono per l'incontro, la rituale firma del contratto del tecnico salentino come nuovo allenatore del Napoli e il seguente annuncio ufficiale. Ancora da stabilire anche il giorno e la location della presentazione ufficiale.