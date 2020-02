Contestazione social per Koulibaly: "O ti impegni o vai via da Napoli!

“O ci si impegna o andate via! Napoli non merita certe prestazioni!”. Questi alcuni dei tanti commenti che hanno accompagnato il post su Instagram di Kalidou Koulibaly , attaccato duramente dai tifosi azzurri per la prestazione negativa contro il Lecce.

“Se hai la testa altrove dai spazio ad altri” uno dei diversi commenti che si soffermano sull’aspetto motivazionale del difensore senegalese, al centro di diverse voci di mercato che lo vorrebbero partente la prossima estate. Ricordiamo che la scorsa estate Aurelio De Laurentiis ha rifiutato offerte superiori ai 100 miioni di euro per trattenerlo in azzurro.