Copa Maradona a Napoli, si studia la data giusta: spunta un'altra ipotesi

La proposta è stata lanciata dal quotidiano argentino “Olé” e subito accolta a Napoli. Giocare un’amichevole di prestigio fra Italia e Argentina vincitrici dei trofei continentali. E dove se non a Napoli nello stadio “Maradona” per ricordare il grande Diego. L’Afa ha già dato la propria disponibilità la Figc sta valutando perché la difficoltà è trovare una data libera in un calendario parecchio intasato. La stessa Fifa sta valutando se c’è la possibilità di collocare un evento di grande richiamo. Giugno prossimo può essere una data. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.