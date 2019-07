CorMezz - Icardi pista fredda: è stato proposto dal suo entourage, ma per ADL ingaggio è altissimo

Mauro Icardi è stato proposto dal suo entourage ma, come confermato da Ancelotti in conferenza stampa, non è una trattativa concreta per il Napoli. Lo spiega l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno secondo cui la cifra relativa al suo ingaggio per iniziare la trattativa è di 8 milioni di euro più bonus, ritenuta altissima dal club di De Laurentiis considerando che per l’argentino dell’Inter non si può approfittare neanche delle agevolazioni fiscali del Decreto Crescita. Icardi, dunque, è semplicemente una suggestione e nulla più. Il Napoli sul mercato ha altre priorità, la prima, ovviamente, conduce a James Rodriguez.