CorSera - Ancelotti tra ribellioni ed ingerenze: a Napoli uno dei momenti più turbolenti della carriera

Settimana calda, difficile, per il Napoli di Ancelotti. Proprio l'allenatore azzurro si è trovato a dover affrontare una situazione molto delicata, una delle più difficili della sua carriera, come racconta Il Corriere della Sera: "Tornare alla normalità del campo quando basta un attimo perché torni la bufera non è semplice neanche per un leader calmo come Ancelotti, che ha vissuto a Napoli una settimana tra le più turbolente della sua carriera. E la panacea dei mali sta anche nel ritrovare la vittoria contro il Genoa al San Paolo. Carletto ha gestito in passato ribellioni e ingerenze, eppure stavolta si è trovato nel mezzo di due fuochi (calciatori e presidente) e ha fatto fatica a non bruciarsi".