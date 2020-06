CorSera - Milan su Milik: Gattuso può sacrificarlo per un suo vecchio pupillo

Il Milan cerca un attaccante, piace Jovic del Real Madrid, ma non solo. Il piano B, scrive il Corriere della Sera, è Arek Milik, che ha il contratto col Napoli in scadenza nel 2021. Il quotidiano scrive che Gattuso potrebbe decidere di sacrificare l'attaccante polacco - che piace tanto anche alla Juventus - per un suo vecchio pupillo, il centrocampista Kessie, giocatore che ha avuto e apprezzato durante la sua esperienza al Milan.