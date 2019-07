CorSport - Maksimovic, il rinnovo si è bruscamente interrotto: si cerca svolta per il futuro

Nikola Maksimovic non ha ancora rinnovato il suo contratto col Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il dialogo col suo agente Ramadani si è bruscamente interrotto. Maksimovic ha un contratto col Napoli fino al 2021 ed ora, secondo il quotidiano, si attende una svolta. Al momento, a quanto pare, non ci sono le condizioni per un prolungamento.