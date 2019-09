CorSport - Manolas in dubbio: problema al polpaccio, può saltare il Lecce

In difesa domani l'unica certezza di chiama Maksimovic. Titolare con la Sampdoria, il serbo è pronto a bissare col Lecce. Chi al suo fianco? L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che in dubbio c'è Kostas Manolas, che martedì è uscito dalla sfida col Liverpool con un problema a un polpaccio. Oggi se ne saprà di più. Il greco, qualora non dovesse farcela, lascerà il posto a Koulibaly, che ritroverebbe Nikola per riproporre la difesa di sabato scorso. Viceversa, sarà proprio il senegalese ad accomodarsi in panchina.