CorSport - Mertens-Callejon, futuro in stand-by: si procede a oltranza per i rinnovi

Focus del Corriere dello Sport su tutti i rinnovi in casa Napoli. La situazione più delicata è quella relativa al futuro di Callejon e Mertens, 32 anni entrambi, in scadenza nel 2020, con la Cina che chiama e la Spagna che osserva. Secondo il quotidiano, per loro c'è la possibilità di strappare un ultimo e robusto conguaglio, e il Napoli sta provando a farli vacillare, con offerte sostanziose. Le parti ne hanno parlato e lo rifaranno: trattative con fumata bianca difficile ma non impossibile. Si procederà ad oltranza.