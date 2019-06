CorSport - Veretout spinge col suo agente per andare al Napoli! Ma ci sono due ostacoli

Jordan Veretout spinge col suo agente per andare al Napoli. Il giocatore interessa al club azzurro ma, secondo il Corriere dello Sport, in questo momento ci sono due ostacoli. Il primo: la viola chiede 25 milioni di euro, cifra ritenuta eccessiva dal Napoli che lavora per abbassarla. Il secondo: la vendita della società rallenta e allunga i tempi dell'operazione. Ma Veretout al Napoli resta ipotesi concreta e una pista tutta da seguire per il futuro.