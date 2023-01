Criscitiello: "Saviano stia muto, nessun complotto. Napoli senza grandi nomi ma con tante belle idee"

Spalletti aveva bisogno di calciatori forti e bravi ragazzi. Le prime donne, lo dice la sua storia, non le vuole nello spogliatoio.

Il Direttore di Sportitalia, Michele Criscitiello, scrive così nel suo editoriale di commento al turno di campionato: "Venerdì abbiamo scritto un pezzo di storia del nostro calcio. Il Napoli è padrone del campionato e dobbiamo stare tutti zitti. Saviano compreso. Saviano in primis. Non ci sono complotti. Quando il Napoli ha perso lo scudetto è stato per colpe proprie o per merito di altri. Ma oggi... gli altri siamo noi. Comanda Napoli e comanda meritatamente. Prima del Mondiale si diceva "non reggerà", dopo il mondiale "in Primavera crollerà".