Ct Algeria: "Ghoulam escluso? Per il bene della squadra, sicuri che gli esclusi abbiano voglia?"

Il ct dell’Algeria Djamel Belmadi, parlando in conferenza stampa, ha spiegato i motivi dell’esclusione dell’esterno sinistro del Napoli tra i convocati. “A Ghoulam ho teso più volte la mano – ha detto il selezionatore tecnico – ma non ho avuto risposte positive. Non ho alcun problema personale con Faouzi, ma ho preso questa scelta per il bene della squadra. Siete proprio sicuri che i giocatori esclusi avevano voglia di far parte del nostro gruppo?”. Belmadi si riferisce alla rinuncia di Ghoulam per la Coppa d’Africa, e alla chiamata di settembre.