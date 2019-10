Ct Macedonia: "Il Napoli ha reso Elmas un giocatore pronto, è un diamante! Ancelotti lo valorizza..."

Igor Angelovski, ct della Macedonia, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi sull'azzurro Elif Elmas: "In nazionale Elmas ha sempre rivestito questa posizione più offensiva, per le sue caratteristiche può esprimersi al meglio in quel ruolo. Evidentemente al Napoli è diverso, Ancelotti valorizza al massimo le sue caratteristiche in base alle sue idee di gioco.

Con Elmas parliamo della sua esperienza a Napoli, ho visto al San Paolo la sfida tra Napoli e Liverpool, ringrazio pubblicamente la squadra azzurra per aver reso Elmas un giocatore migliore e pronto.

Soprannome diamante? Lo merita, è davvero un diamante del calcio! La qualità migliore di Elif è la sua mentalità, spero possa trovare anche maggior continuità.

Il Napoli arriverà sicuramente in alto in Champions e vincerà in Italia. Milik ha segnato un gran gol contro di noi, ma stiamo parlando di un gran giocatore".