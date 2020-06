Da Milano - Callejon, faccia a faccia tra ADL e l'agente: lo spagnolo vuole restare in azzurro

L'avventura a Napoli di Jose Maria Callejon potrebbe non essere ai titoli di coda. Come riferisce il portale 'Calciomercato.it' nelle prossime ore il presidente De Laurentiis e il procuratore dello spagnolo Quillon saranno obbligati a risentirsi: Jose è al centro del progetto di Gattuso e serve un prolungamento contrattuale per consentirgli, almeno, di terminare la stagione. L'ex madrinista portare a termine il lavoro di quest’annata e spera di poter proseguire la sua avventura partenopea

IL FACCIA A FACCIA - Per ora, Callejon non ha accordi con altri club, nei prossimi giorni il faccia a faccia con De Laurentiis non si limiterà a un discorso volto alla conclusione di questo campionato. Il Napoli e l’entourage dello spagnolo proveranno a impostare il discorso anche sul prossimo, magari con un contratto annuale includendo un’opzione per un secondo anno in base a parametri la cui accessibilità sarebbe, ovvio, oggetto di discussione