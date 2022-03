Da Milano - Ibrahimovic verso il recupero! Ottimismo anche per Romagnoli: le ultime

Una corsa contro il tempo per due: Ibrahimovic e Romagnoli puntano Napoli. Il recupero di entrambi per lo spareggio scudetto di domenica è possibile

Una corsa contro il tempo per due: Ibrahimovic e Romagnoli puntano Napoli. Il recupero di entrambi per lo spareggio scudetto di domenica è possibile: da Milanello filtra cauto ottimismo. L’attaccante ha superato l’infiammazione al tendine d’Achille che lo tiene fermo dal 23 gennaio e potrebbe andare almeno in panchina, pronto per giocarsi uno spezzone finale nella partita che può decidere il campionato. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere della Sera.