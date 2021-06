Da Milano - Petagna offerto all'Inter dall'agente: due possibili contropartite

"Abbiamo parlato di un nome nuovo". Così Beppe Riso ieri pomeriggio all'uscita dalla sede dell'Inter dopo l'incontro con la dirigenza nerazzurra. Tra i vari argomenti affrontati, l'agente ha proposto un altro suo assistito, Andrea Petagna, che al Napoli rischia di trovare (ancora) poco spazio chiuso da Victor Osimhen e Dries Mertens. All'Inter serve da due anni un vice Romelu Lukaku affidabile dopo le esperienze poco entusiasmanti di Sebastiano Esposito e Andrea Pinamonti. Per caratteristiche, Petagna sarebbe ideale e anche Antonio Conte avrebbe gradito. Ma la trattativa non può prevedere un esborso economico e il Napoli difficilmente presterà il suo attaccante a una rivale per le zone alte.

Ecco perché l'unica soluzione può essere uno scambio con un giocatore di pari valore che soddisfi le esigenze di Luciano Spalletti. Il quale apprezza, per averli allenati, sia Roberto Gagliardini (gestito anche lui da Riso) sia Matias Vecino, entrambi potenzialmente in uscita dall'Inter in caso di buona proposta. E se con un sacrificio a centrocampo i nerazzurri riusciranno a mettere a posto il reparto offensivo, il gioco varrà la candela. Discorsi appena avviati, è necessario che dalle idee si arrivi a qualcosa di più concreto. Intanto Riso ha già gettato l'amo in mare.