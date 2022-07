Da Verona annunciano: "Anche Barak al Napoli, è fatta ma manca l'addio di Fabian"

Gli agenti di Barak devono comunque valutare un' “uscita di emergenza“ nel caso Fabian non parta. A oggi, però, per Antonin non c’è un’alternativa certa

Non c'è solo Simeone in ballo col Verona. Secondo quanto scrive quest'oggi il quotidiano veronese L'Arena, il Napoli ha trovato un accordo con Antonin Barak ed il Verona per il trasferimento in azzurro: 14 milioni di euro più bonus e contratto triennale per il giocatore. Cosa manca? La cessione di Fabian Ruiz: "Il giocatore è quotato trenta milioni. Cifra impegnativa. Ed è proprio per questo motivo che l’Hellas e gli agenti di Barak devono comunque valutare l’ipotesi di trovare un “uscita di emergenza“ nel caso Fabian non parta. A oggi, però, per Antonin non c’è un’alternativa certa. E allora, si aspetta".