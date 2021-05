Dal 2° posto virtuale ad un pugno di mosche: terrore contraccolpo psicologico in casa Napoli

Una vera e propria mazzata. Il pareggio contro il Cagliari rischia di vanificare la grande rincorsa del Napoli alla Champions durata 92 giorni. Lo sottolinea l'edizione odierna di Repubblica, che scrive così all'indomani dell'amarissimo 1-1 con la squadra di Semplici.

"Il contraccolpo psicologico rischia di essere molto pesante, perché il Napoli ha contemporaneamente gettato via il successo sul Cagliari e l’enorme sforzo che aveva fatto per tornare in zona Champions, al culmine di una faticosissima rincorsa durata addirittura 92 giorni. Ma all’improvviso gli azzurri si ritrovano con un beffardo pugno di mosche tra le mani, dopo essere scivolati quasi senza rendersene conto dal secondo posto virtuale al quinto della classifica, quando mancano appena quattro partite alla conclusione del campionato" si legge