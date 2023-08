Dal Belgio - Napoli-Bakayoko, pronta un'offerta al PSV ma due club di Premier trattano già

Johan Bakayoko, esterno d'attacco del PSV Eindhoven classe 2003 potrebbe sostituire Hirving Lozano in caso di cessione del messicano.

Johan Bakayoko, esterno d'attacco del PSV Eindhoven classe 2003 potrebbe sostituire Hirving Lozano in caso di cessione del messicano. Il giornalista belga di Rmc Sport Sacha Tavolieri riferisce su Twitter: "È confermato per Johan Bakayoko! Il Napoli ha ribadito l'intenzione di posizionarsi con un'offerta fatta al PSV Eindhoven una volta confermata la partenza di Hirving Lozano. Come spiegato il 10 agosto, sono attualmente in corso trattative con altri due club della Premier League. Ulteriori dettagli in arrivo..."