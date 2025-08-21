Hojlund, il Napoli pensa di prenderlo a titolo definitivo! Sky: è tra i preferiti di Conte, le cifre

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo centravanti dopo il grave infortunio che ha messo fuori causa Romelu Lukaku e il nome più caldo è quello di Rasmus Højlund. Il danese, in forza al Manchester United, è finito in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte, che lo considera uno dei profili ideali per guidare l’attacco azzurro nella nuova stagione. Il club partenopeo sta valutando seriamente l’operazione e, secondo quanto riferito da Sky Sport, sia i Red Devils che lo stesso centravanti classe 2003 preferirebbero una cessione a titolo definitivo. Non è quindi da escludere un investimento importante da parte della società azzurra, compreso tra i 40 e i 45 milioni di euro.

Hojlund, 22 anni, è esploso all'Atalanta due anni fa con nove gol e poi è andato allo United dove ha segnato 14 gol in campionato in due anni. Ora è in uscita e il Napoli ci pensa, ma c'è anche il Milan. Gli azzurri devono decidere su chi puntare in modo definitivo e ora il nazionale danese è in cima alla lista o comunque è tra i primi nomi dell'elenco del ds Manna. Hojlund è anche un under essendo un classe 2003 e non occuperebbe posti in lista. Si tratta di un centravanti rapido, veloce, che vede la porta e che ha ancora ampi margini di crescita data l'età. Allo United non ha fatto malissimo ma dopo l'arrivo di Sesko per lui a Old Trafford c'è poco spazio. Il Napoli ci pensa.