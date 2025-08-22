Yeremay era nel mirino del Napoli, ora può andare in Portogallo: assalto dello Sporting

vedi letture

Lo Sporting Clube de Portugal fa sul serio per Yeremay Hernandez. Secondo quanto riportato da A Bola, i Leoes hanno presentato al Deportivo La Coruña una proposta da 25 milioni di euro più 5 di bonus, per un’operazione che potrebbe toccare quota 30 milioni complessivi. Una cifra che, se accettata, renderebbe l’esterno spagnolo Under-21 l’acquisto più oneroso nella storia del club, superando i 22 milioni (più 5 di bonus) spesi per Luis Suarez dall’Almeria.

Il Deportivo, però, non sembra intenzionato a cedere facilmente il suo talento classe 2002, tanto che la trattativa si preannuncia complessa. Yeremay era già stato nel mirino dello Sporting la scorsa estate, ma le richieste elevate del club galiziano avevano frenato l’assalto. Stavolta, invece, la dirigenza biancoverde appare decisa a spingersi oltre, anche per via della forte volontà del giocatore, già convinto dal progetto presentato dal direttore generale Bernardo Morais Palmeiro.

Il sì di Yeremay allo Sporting è infatti arrivato dopo aver rifiutato - si legge sul quotidiano portoghese - offerte di Como, Napoli, Roma e Borussia Dortmund. Resta però l’incognita legata alla clausola rescissoria, rinnovata lo scorso giugno e che, secondo la stampa spagnola, potrebbe già aver raggiunto i 50 o addirittura i 70 milioni di euro. In alternativa, lo Sporting monitora anche Kevin dello Shakhtar Donetsk, valutato oltre 30 milioni. Ma la priorità resta Yeremay: Rui Borges aspetta rinforzi e la società ha scelto il suo uomo.