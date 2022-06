Dal Messico - Gattuso vuole Lozano al Valencia, pronta l'offerta: le cifre

Dopo l'interesse per Matteo Politano, il Valencia del neo allenatore Rino Gattuso, avrebbe messo gli occhi su altro attaccante del Napoli.

Dopo l'interesse per Matteo Politano, il Valencia del neo allenatore Rino Gattuso, avrebbe messo gli occhi su altro attaccante del Napoli. Secondo il sito messicano En Cancha, l’ex tecnico del Napoli avrebbe proposto Hirving Lozano come rinforzo per l’attacco. Il Valencia si starebbe già muovendo per fare una prima offerta al club azzurro. Stando a quanto rivelano in Messico, dovrebbe aggirarsi intorno ai 38 milioni di euro con uno stipendio migliore per convincere l'attaccante a lasciare l'Italia.