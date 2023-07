Dall'Inghilterra - Kilman, il Wolverhampton vuole blindarlo con un nuovo contratto: rifiutata offerta del Napoli

Il Wolverhampton ha iniziato i colloqui con Max Kilman per un rinnovo di contratto con l'aumento dell'ingaggio.

Il Wolverhampton ha iniziato i colloqui con Max Kilman per un rinnovo di contratto con l'aumento dell'ingaggio. Dopo aver rifiutato un'offerta di 30 milioni di sterline (circa 35mln di euro) da parte del Napoli, i Wolves provano a blindare il loro centrale difensivo. Nel frattempo c'è ancora pressione per raccogliere i fondi necessari quest'estate per alleviare le preoccupazioni del FFP. Il club inglese è riluttante a cedere Kilman e vuole la permanenza del difensore. A riferirlo su Twitter è il giornalista del Daily Telegraph John Percy.