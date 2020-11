Dall'Inghilterra - Liverpool cerca disperatamente un centrale: Koulibaly nella short-list per gennaio

Senza Joe Gomez, che ha subito un grave infortunio durante un allenamento con la Nazionale e van Dijk fuori per svariati mesi, il Liverpool è costretto a guardarsi in giro alla ricerca di alternative di livello per il mercato invernale. Secondo quanto scrive il Daily Mirror, Jurgen Klopp sarebbe interessato a tre nominativi in particolare, tutti chiacchieratissimi nell'ultima estate di mercato, tra cui spicca quello di Kalidou Koulibaly.

LE ALTERNATIVE - Le altre opzioni rispondono al nome del gioiello dello Schalke 04 Ozan Kabak e della colonna del Lipsia Dayot Upamecano. Per quanto riguarda il difensore del Napoli, però, si parte come al solito da una richiesta altissima del presidente Aurelio De Laurentiis, che la scorsa estate ha mantenuto alto il muro dei 70 milioni.