Dall'Inghilterra - Salta Kim allo United? Irrompe il Newcastle: la situazione

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non soltanto il Manchester United su Kim min-Jae del Napoli. I Red Devils da oramai diverse settimane sono in testa alla corsa per il centrale coreano, ma nelle ultime ore ci sono sussurri di affare saltato e secondo talkSPORT nelle ultime ore un altro club di Premier League si sarebbe mosso con una certa consistenza: si tratta del Newcastle, club che in questa stagione ha conquistato l'accesso alla prossima Champions League e che potrebbe presto muoversi per pagare la clausola da circa 45 milioni di euro del giocatore.