Dalla C al tempio della Champions: l'azzurrino Zedadka può partire titolare a Monaco

Dalla serie C a un tempio del calcio tedesco e della Champions, scrive il Corriere dello Sport per evidenziare l'occasione che quest'oggi avrà Karim Zedadka, classe 2000 del settore giovanile azzurro, provato ieri da Spalletti nel tridente titolare insieme con Politano e Osimhen. Se le indicazioni saranno confermate - si legge - sarà la seconda partita consecutiva che il 21enne giocherà dal primo minuto dopo quella con la Pro Vercelli a Dimaro. L'azzurrino, reduce da un'esperienza difficile alla Cavese, non ha mai esordito col Napoli e la sua unica esperienza internazionale è ferma alle esibizioni nelle Youth League 2018 e 2019.