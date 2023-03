Dalla Francia, L'Equipe - Pronto assalto del Psg a Osimhen! 150mln per convincere ADL

Dopo l'eliminazione, ecco la rivoluzione. Luis Campos, ds del PSG, avrebbe già avviato i primi contatti con alcuni giocatori

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo l'eliminazione, ecco la rivoluzione. Luis Campos, ds del PSG, avrebbe già avviato i primi contatti con alcuni dei giocatori che vorrebbe portare a Parigi la prossima estate e nell'elenco di nomi figurano anche un paio di big della Serie A. Stando a L'Equipe, oltre a Milan Skriniar, che arriverà a parametro zero, c'è in programma un assalto a Victor Osimhen del Napoli, per cui il club parigino avrebbe pronta un'offerta da 150 milioni.