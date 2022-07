Dalla Francia - Kim, il Napoli lotta col Rennes: presentata l'offerta ufficiale al Fenerbahçe

Kim, difensore del Fenerbahçe non ha ancora deciso dove giocherà l'anno scorso.

Kim, difensore del Fenerbahçe non ha ancora deciso dove giocherà l'anno scorso. Le ultime sul sudcoreano le riferisce su Twitter il giornalista turco di RMC Sport Loïc Tanzi: "È arrivata questa mattina l'offerta ufficiale del Napoli: 20 milioni di euro in due rate. Da parte del Rennes, assicuriamo che si continua a lavorare per il suo arrivo. I due club sono in lotta. Kim Min-Jae dovrà prendere una decisione".