Dalla Francia - Osimhen-Napoli, ci siamo! Oggi l'incontro per chiudere col Lille, le ultime

Victor Osimhen verso Napoli, ormai ci siamo! Dalla Francia continuano a giungere conferme che portano verso la soluzione positiva dell'affare: secondo quanto rivelato dal portale Le10Sport la trattativa tra Napoli e Lille sarebbe ormai alle battute finali, al punto che proprio nel pomeriggio ore dovrebbe esserci un incontro conclusivo per ratificare la trattativa.



Al club francese - si legge - dovrebbero finire ben 80 mln di euro, cifra necessaria per superare le offerte di altri club che si sono fiondati sul nigeriano, tra cui l'Inter di Conte. Per il giocatore, invece, sarebbe pronto un contratto di cinque anni. Tutto pronto, dunque, con le parti pronte a mettere nero su bianco le firme necessarie per il trasferimento.