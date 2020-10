Dalla manovra di disturbo per Milik a Juve-Napoli: ADL-Agnelli, rapporto ai minimi storici

Aurelio De Laurentiis avrebbe il forte sospetto che se Arkadiusz Milik alla fine è rimasto al Napoli, rifiutando qualche proposta nel finale di mercato, lo si deve alle manovre di disturbo della Juventus, accostata fortemente al bomber polacco ma solo a parametro zero. A scriverlo è La Repubblica, che si sofferma sul rapporto tra il presidente azzurro e Andrea Agnelli.

I DETTAGLI - Non c'è memoria - si legge - di una spaccatura così netta tra i due patron, che in passato avevano ottime relazioni professionali e anche personali nella vità privata, divenute di dominio pubblico in virtù della collaborazione tra i due nel board dell'ECA. Ma il caos di Juventus-Napoli e la questione Milik hanno fatto precipitare la situazione e ora il rapporto è ai minimi storici.