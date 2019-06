Dalla Spagna, AS - Il Real vuole Fabian, ma per il Napoli è incedibile almeno fino alla prossima estate

Il Real Madrid piomba su Fabian Ruiz. Le ottime prestazioni all'Europeo Under 21 hanno spinto la formazione spagnola ad interessarsi al giovane centrocampista andaluso. Il quotidiano spagnolo AS fa sapere che ci sono stati i primi contatti col Napoli che, però, lo considera incedibile, o comunque accetterebbe non meno di 70-80 milioni di euro ma solo se fosse il calciatore a chiedere di essere ceduto.

Secondo il quotidiano spagnolo, la volontà del Napoli è quella di blindarlo almeno per un'altra stagione perché sa che il suo valore è destinato ad aumentare ancora. Non solo: nel prossimo rinnovo di Fabian potrebbe anche essere inserita una clausola rescissoria. Al momento, dunque, il Napoli si tiene stretto Fabian e se lo gode. Il Real Madrid, che aveva pensato a lui dopo le difficoltà per Pogba, ci proverà consapevole delle difficoltà per acquistarlo.