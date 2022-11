Dalla Spagna - Demme-Valencia, Gattuso prova a convincerlo: il Napoli apre al prestito

Stando a quanto riferito dai colleghi spagnoli di Cadena Ser, Gennaro Gattuso ha già parlato personalmente con il centrocampista italo-tedesco per cercare di convincerlo

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Valencia insiste per Diego Demme. Stando a quanto riferito dai colleghi spagnoli di Cadena Ser, Gennaro Gattuso ha già parlato personalmente con il centrocampista italo-tedesco per cercare di convincerlo ad accettare la destinazione. Il Napoli - si legge - è disposto a lasciarlo partire in prestito a gennaio fino al termine dell’annata sportiva. Ricordiamo che il contratto del mediano ex Lipsia scade nel 2024, dunque al termine della prossima stagione avrà solo un anno di contratto.