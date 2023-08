Dalla Spagna - Gabri Veiga-Napoli, ci siamo: Benitez non lo convocherà per la prossima di Liga

Gabri Veiga è sempre più vicino al Napoli.

Gabri Veiga è sempre più vicino al Napoli. Il centrocampista classe 2002, come riportano gli spagnoli di Relevo, non sarà convocato da Rafa Benitez per il prossimo match di Liga tra Celta Viga e Real Sociedad in programma sabato 19 agosto. Questa indiscrezione potrebbe confermare l'ormai imminente chiusura dell'affare tra il club di De Laurentiis e il Celta.