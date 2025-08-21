Ufficiale Il Siviglia di Juanlu cede un pezzo pregiato e incassa 30mln: ora può registrare neoacquisti

Emozione, felicità e persino lacrime hanno accompagnato l’ultima giornata di Loic Bade al Siviglia. Il difensore francese lascia l'Andalusia e si accasa ufficialmente al Bayer Leverkusen: c'è l'annuncio da parte di entrambi i club. Ieri il giocatore si è congedato dai compagni di squadra e dallo staff tecnico nel centro sportivo. Il suo trasferimento porterà circa 30 milioni di euro nelle casse del club andaluso. E ora il sodalizio biancorosso potrà registrare i nuovi acquisti secondo le regole de LaLiga.

Badé ha voluto salutare uno a uno i calciatori presenti all’allenamento, così come Matías Almeyda, che perde così un tassello fondamentale della sua retroguardia. La cessione, tuttavia, era già stata contemplata nei piani estivi, vista la concreta possibilità che arrivasse un’offerta irrinunciabile in questa finestra di mercato. Il centrale francese ha sempre manifestato la volontà di rimanere al Siviglia, a meno che non si presentasse un’opportunità di approdare a un club di Champions League capace al contempo di soddisfare le richieste economiche del club. Proprio questa situazione si è materializzata nei giorni scorsi con l’offerta del Leverkusen.