De Laurentiis ha pensato sul serio a Sarri: era tutto vero

Sarri-Napoli, una pista nata in primavera, mai concreta. Oggi il tecnico toscano è l'allenatore della Lazio e il Napoli ha scelto Spalletti. Ma c'è del vero, forse, in un'idea del presidente: De Laurentiis voleva rivivere l'epoca Sarri e infatti si è riaffidato a due elementi del suo staff. Sinatti, preparatore atletico, e Calzona, suo storico vice. Perché, è bene ricordarlo, Sarri a Napoli ha trionfato - senza trofei - grazie alle proprie idee ma anche grazie all'ottimo lavoro del suo staff e alla forza dell'organico. Il Napoli lo sa bene e per questo ha richiamato due elementi che furono fondamentali per il triennio 2015-2018. Era tutto vero: De Laurentiis voleva rivivere il triennio Sarrista. Anche senza Sarri.