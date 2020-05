De Luca alla Rai: "In Campania evitata un'ecatombe! Pronti controlli per chi arriva dal Nord"

Il Governatore della Campania Vincenzo De Luca è intervenuto nella trasmissione "Che tempo che fa" in onda su Rai 2: "Parlo della nostra esperienza e di quello che abbiamo deciso di fare nella regione con maggiore densità abitativa. La Campania è l'unica regione in cui non si può sbagliare altrimenti ci sarebbe stata un'ecatombe. Abbiamo adottato misure più restrittive del Governo, con misure più rigorose che hanno salvato la regione. Abbiamo oggi una situazione sotto controllo, devo ringraziare tutta la comunità medico-scientifica, oltre ai cittadini stessi, per l'attività di prevenzione e quella ospedaliera".

OBBLIGO MASCHERINA - "In Campania è obbligatorio indossare le mascherine. Ci siamo impegnati a distribuire 4 mln di mascherine a tutta la regione Campania. Mi pare doveroso indossarle".

ARRIVO PERSONE DAL NORD - "La fase 2 in Campania è già iniziata con un piano socio economico della valenza di quasi 1 miliardo di euro. Abbiamo deciso e lo abbiamo fatto con i mandati di pagamento. La mobilità fra regioni non è consentita, vi è qualche aspetto delle ordinanze molto poetico, quasi leopardiano con il ritorno degli affetti stabili".

AFFETTI STABILI - "Io sono favorevole a tutti gli affetti, sono convinto con la sua immagine da "fratacchione" - riferendosi al conduttore Fazio - abbia molti affetti stabili. Noi faremo un lavoro di prevenzione e di controllo. Faremo 10 mila kit rapidi non ci possiamo consentire l'arrivo di persone con contagio nella nostra regione. Dovremo fare un lavoro molto serio, mi auguro che nessuno tiri in ballo la polemica Nord-sud"

LA FRECCIATA A FELTRI - "Ho sentito in questi giorni dire cose intollerabili nei confronti dei meridionali, ma è mai possibile sentire dire ancora oggi da qualcuno che i meridionali sono inferiori, ma lasciamo perdere" - ha concluso il Governatore.